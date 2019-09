Le FC Barcelone vit un début de saison contrasté. L’équipe de Ernesto Valverde se montre fébrile et peu convaincante dans le jeu, en plus d’afficher une fébrilité de son bloc équipe inquiétante dans plusieurs matchs à l’extérieur. De plus, plusieurs joueurs blaugranas sont sujets aux blessures, à l’image de Jordi Alba, Luis Suarez, mais surtout Lionel Messi. La Pulga a été touchée début août et a fait son retour dernièrement face au Borussia Dortmund, mais l’international argentin est de nouveau sorti sur blessure une semaine plus tard, ce mardi face à Villarreal (victoire 2-1 des Catalans). Au global, l’état de forme des joueurs du Fc Barcelone inquiète, et Gerard Piqué pense avoir trouvé la cause des maux catalans et de Lionel Messi : la présaison, qui à ses yeux était loin d’être optimale, comme il l’a confié ce mardi en zone mixte.

«Beaucoup de voyages et peu d’entraînement»

«La présaison ne nous aide en rien à bien commencer la compétition, beaucoup de voyages et peu d’entraînement. Beau­coup d’entre nous l’avons noté et nous ne sommes pas dans le rythme, pas seulement Messi, mais nous devons continuer à travailler puisque nous sommes obligés de gagner. C’est un contretemps. Regardez ce qui se passe maintenant avec Messi, mais il n’y a pas d’excuses, il y a des gens qualifiés dans l’équipe pour le remplacer et aller de l’avant, même si nous espérons que ce soit pour le moins de temps possible. Il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas encore dans le rythme et c’est comme ça. Je ne sais pas à quel point la blessure de Lionel Messi est grave et j’espère qu’elle ne l’est pas. Il n’y a pas d’excuses, bien que la présaison n’ait pas été la meilleure», a lâché Gerard Piqué dans des propos rapportés par AS.

