Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour la Côte d’Ivoire. Après sa défaite (1-0) contre le Maroc dans le choc du groupe D, le champion d’Afrique 2015 risque de devoir se passer de son capitaine pour la suite de la Can. Après une accélération à la 65e minute, Serge Aurier s’est tenu la cuisse droite et est resté au sol quelques instants. Remplacé à la 70e minute, le capitaine des Eléphants s’est montré pessimiste quant à ses chances de poursuivre l’aventure égyptienne : «Pour moi je pense que c’est terminé. J’ai ressenti un claquage ou une déchirure. On va faire l’examen demain, on verra», a-t-il déclaré aux journalistes présents au stade Al Salam du Caire.