Chaque semaine, le Blogtable africain réunit certains des plus grands amateurs de basket-ball du continent. Ils répondent à des questions importantes liées à la reprise de la NBA.

Avec la victoire éclatante du Magic d’Orlando lors du premier match contre les Bucks de Milwaukee, numéro un de la Conférence Est, et la prestation explosive des Trail Blazers de Portland en ouverture des play-offs contre les Lakers de Los Angeles, l’un des grands favoris, peut-on s’attendre à une surprise dans l’une de ces deux séries ?

Amine El Amri, Le Matin (Maroc) : Blazers contre Lakers. Cette rencontre est sans aucun doute plus importante qu’un premier tour des play-offs. Le talent dont les leaders de ces deux équipes ont fait preuve, et pas seulement dans la bulle, est incontestable. Mais le basket-ball est un sport d’équipe et, en tant que tel, les remplaçants doivent être à la hauteur. C’est exactement ce qui est arrivé aux Lakers lors du premier match. La stratégie était bonne, mais les erreurs bêtes et la défense des Blazers ont tout changé. Je pense toutefois que les Lakers vont se remettre de ce premier coup dur et finir par passer.

Bucks contre Magic. Quelle surprise ! Pas tant le fait que le Magic d’Orlando ait gagné, mais plutôt la façon dont les Bucks ont perdu. Pour une équipe qui domine la Conférence de l’Est pour la deuxième année consécutive, une stratégie comme celle qui a été appliquée contre le Magic était peu judicieuse. Les principales erreurs ont été de tirer tôt au début de la deuxième mi-temps et de laisser autant d’espace à Nikola Vucevic. Sans parler de la sous-performance de Giannis, Brook Lopez et Khris Middleton, qui ont accumulé d’innombrables lancés et n’ont que très peu marqué. Je pense qu’il va y avoir une très grosse surprise, à moins que celui que l’on surnomme le « Greek Freak » ne démontre pourquoi il a été élu MVP et se montre à la hauteur des attentes.

Nicasius Agwanda, Clouds Media (Tanzanie) : Pour être honnête, j’hésite à faire confiance aux Bucks, car je suis toujours sceptique quant à la fiabilité et à la constance des deux joueurs les plus importants après Giannis (Middleton et Bledsoe). Je ne suis pas convaincu qu’ils soient capables de sortir le grand jeu dans les moments importants. Je continue de croire que les Bucks finiront par prendre le dessus, mais je m’inquiète pour leur avenir, car les matchs contre Toronto et Boston seront très délicats et compétitifs.

De l’autre côté, les fans des Lakers doivent attacher leur ceinture. En effet, cette équipe des Blazers ne mérite pas sa huitième place. Si Zach Collins et Nurkić avaient été en pleine forme dès le début de la saison, ils auraient probablement fini dans le top 4 de la Conférence Ouest. C’est un match de très haut niveau qui attend les Lakers. Deux équipes différentes et deux points forts différents. Les Lakers ont besoin de LeBron et d’AD pour pouvoir vraiment se montrer et dominer, mais aussi trouver des failles dans la défense remarquable des Blazers. Tout comme les rencontres entre les Clippers et les Mavericks, ces play-offs pourraient bien se terminer par quelque chose que la plupart des gens ne souhaitent pas voir. Je me souviens encore des Warriors et de leur slogan « We believe » en 2007, emmenés par Baron Davis et Stephen Jackson contre les Mavericks, qui étaient alors les grands favoris…

Njie Enow, Cameroon Radio TV (CRTV) : Les Bucks ont battu le Magic à quatre reprises cette saison, et le fait qu’Orlando ait réussi à battre Milwaukee reflète la confiance croissante de l’équipe, mais aussi les erreurs défensives des Bucks. Dans le premier match, la solide défense des Bucks était tout simplement absente. Le Magic a réussi 49 % de ses tirs en cours de jeu, les joueurs ayant pu pénétrer dans la raquette sans être trop inquiétés. Bien sûr, il faut féliciter le Magic pour sa victoire, mais c’est dur de voir les Bucks s’incliner. Ne vous y trompez pas, le Magic se montrera à la hauteur, mais avec une solide équipe menée par le meilleur joueur de l’année, Giannis Antetokounmpo, et une bonne défense, les Bucks pourraient gagner les six matchs.

Damian Lilliard est incroyable et le monde du basket le sait. Il apporte un leadership incroyable sur le terrain et pour Portland, cela porte ses fruits. Il était évident que les Lakers, avant les play-offs, devaient travailler leur tir. Il semblerait qu’ils n’aient pas amélioré leur jeu. Sur leurs 32 tirs en dehors de la raquette, les Lakers n’ont marqué que cinq fois. Portland a tiré 34 fois à trois points et en a marqué 13, récoltant ainsi 39 points. Les Lakers sont une équipe de haut niveau, mais si leur tir, surtout en dehors de la raquette, ne s’améliore pas, ils risquent d’avoir des problèmes. LeBron James sait qu’une grande partie de son héritage dépend de sa capacité à mener les Lakers à la victoire en championnat. Ces deux facteurs, et bien d’autres encore, devraient fournir les arguments nécessaires à une grande série.

Refiloe Seiboko, Mail & Guardian (Afrique du Sud) : Faut-il s’attendre à des surprises ? Oui. Les Trail Blazers ou le Magic vont-ils gagner la série ? Non. C’est toujours amusant de voir une équipe qui a beaucoup moins de chances de gagner bouleverser les pronostics, mais les chances ne sont pas de leur côté. Surtout dans le cas du Magic. Les Bucks vont se ressaisir et les sortir des play-offs. Et les Trail Blazers ? C’est maintenant qu’ils pourraient faire quelque chose. Je pense que la série va durer longtemps, et les Lakers jouant un basketball très peu inspirant, les Trail Blazers pourront certainement gagner au moins deux matchs de plus.

Rotimi Akindele, Beat FM (Nigeria): Le choc du premier match sera le signal d’alarme de la série. J’avais prédit correctement l’issue du premier match entre les Lakers et les Blazers, en me basant sur le parcours inquiétant des Lakers ces derniers temps. Ils sont dans une zone dangereuse. Ils doivent procéder à des ajustements pour que leurs meilleurs joueurs obtiennent plus de minutes et s’assurer de bloquer Lillard. Cela signifie qu’il y a de quoi s’inquiéter.

Les Bucks, pour leur part, semblaient pouvoir renverser la situation, mais ils doivent trouver des solutions chaque fois que l’on empêche Giannis de s’approcher du panier. S’ils récupèrent leur défense, ils ont une bonne chance de gagner la série, mais la grande question sera de savoir ce qui se passera quand des équipes ayant de meilleurs défenseurs commenceront à élever leurs murs contre les Bucks. Peuvent-ils les faire craquer ?

Sharon Allela, Capital FM (Kenya) : Les play-offs 2020 tiennent pour le moment toutes leurs promesses en termes d’émotions. Les Lakers étant les grands favoris de la Conférence Ouest et les Bucks pour la finale, cela ne semble pas faire de différence à ce stade. Le manque de prévisibilité auquel nous assistons, avec une équipe de Portland féroce et en pleine confiance et un leader de classe mondiale, Damian Lillard, et une attaque chancelante des Lakers malgré le fait qu’ils ont sans doute le meilleur joueur de la ligue, est un véritable témoignage de ce dont les play-offs sont faits : des surprises. J’attends les prochains matchs avec impatience et enthousiasme. Tout peut arriver. Les Lakers pourraient commencer à jouer à la hauteur de nos attentes, les Trail Blazers pourraient ralentir (ou non), les Bucks pourraient mettre les gaz… Qui sait ?

Woury Diallo, Le Quotidien (Sénégal) : Je crois que dans ces séries, la caméra peut être un peu plus favorable aux outsiders, comme le Magic d’Orlando ou les Trail Blazers de Portland. Moins de pression de la part des fans, un environnement moins hostile… Ils ont définitivement une carte à jouer. Seront-ils capables d’obtenir le même résultat que lors de la première phase ? Je n’en suis pas certain.

Ce n’était qu’un match. Les Lakers et les Bucks sont toujours les favoris dans les deux séries. On ne manquera pas d’assister au réveil de LeBron James, auteur d’un triple-double ponctué de 23 points, 17 rebonds et 16 passes, et de Giannis Antetokounmpo (31 points, 17 rebonds et 7 passes). Les deux stars de la NBA ont une grande responsabilité. J’ai hâte de voir ce qui va se passer dans les deux séries, sachant que chaque défaite aura de graves conséquences.