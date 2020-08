Chaque semaine, le Blogtable africain réunit les plus grands amateurs de basket-ball du continent, ils répondent à des questions importantes liées au redémarrage de la NBA.

La NBA a annoncé qu’elle allait nommer l’équipe et le joueur des matchs de classement Kia NBA afin d’honorer les meilleurs joueurs des rencontres jouées entre le 30 juillet et le 14 août pendant la reprise de la saison 2019-20 à Walt Disney World Resort en Floride. Quelle est VOTRE équipe et VOTRE joueur de NBA favoris de tous ces matchs de classement ?

Amine El Amri, Le Matin (Maroc) : Mon joueur Kia NBA de ces matchs de classement est : Damian Lillard (Portland Trail Blazers). Il est quelque peu injuste pour Carmelo Anthony de dire que Damian Lillard a porté à lui seul les Trail Blazers. Mais les performances de Lillard tout au long des matchs en Floride ont montré qu’il est l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Certains diront que les propos tenus par les Clippers pourrait être responsable de ses performances. Je dirais que si cela entraîne les joueurs à être aussi performant que Lillard, continuez !

Mon équipe des matchs de classement NBA : Arrière : Damian Lillard.

Meneur : James Harden (Houston Rockets). C’est toujours le meilleur joueur pour mener une attaque en équipe. Ses talents de dribbleur et de tireur, parfois dans des positions très délicates, font de lui l’un des meilleurs joueurs. Seul une bague de champion sépare James Harden des meilleurs de tous les temps.

Petit ailier : Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Parce qu’il peut tout faire, y compris perdre son sang-froid.

Ailier fort : Anthony Davis (Los Angeles Lakers). Tout comme avant l’interruption, AD a produit pendant les jeux en Floride. Il se peut que l’avance que les Lakers avaient lorsqu’ils ont assuré qu’ils étaient les têtes de série n’ait pas poussé Anthony Davis à jouer dans l’urgence. Mais lors des matchs importants, AD va très certainement être performant.

Pivot : Bol Bol (Denver Nuggets). Certains pourraient penser que le poids du nom peut freiner quelqu’un, mais Bol Bol n’est pas un de ces joueurs. Bol est l’un des pivots les plus doués de la ligue. Alors que d’autres rookies se battaient, Bol Bol a fait preuve de compétences fantastiques et a honoré l’héritage de son père. L’inclure dans cette équipe est davantage un encouragement et il ne fait aucun doute qu’il réalisera de grands exploits.

Nicasius Agwanda, Clouds Media (Tanzanie) : Un grand nombre de talents surprenants ont pris d’assaut la « bulle » et leurs performances furent exceptionnelles. Pensez à T.J. L’histoire de Warren, comment il a dû prouver aux Suns qu’il était plus qu’un simple joueur qu’ils pourraient facilement échanger. Je ne blâmerais pas non plus Draymond Green d’avoir mentionné Phoenix Suns car Devin Booker est le meilleur joueur avec lequel une franchise n’est pas parvenue à construire une équipe solide. Il a fait passer les Suns au rang d’équipe imbattable, du moins pour les jeux qu’ils ont joués dans la « bulle ». En ce qui concerne Damian Lillard, il lui reste beaucoup à faire. Il doit marquer beaucoup de points pour que son équipe gagne et il prouve qu’il est l’un des meilleurs meneurs de la NBA. Cela étant dit, il était difficile de ne pas choisir Booker, mais Lillard a obtenu des scores incroyables. C’est mon joueur NBA des matchs de classement.

Après tout cela, je pense que j’ai mes trois joueurs de l’équipe de la « bulle ». Ma ligne arrière sera composée de Lillard et Booker (Phoenix Suns) et de T.J. Warren (Indiana Pacers), Kristaps Porzingis (Dallas Mavericks) et Michael Porter Jr (Denver Nuggets).

Njie Enow, Radio TV Cameroun (CRTV) : Mon équipe pour la « bulle » sera : PG – Devin Booker ; SG – James Harden ; SF – Luka Dončić ; PF – T.J. Warren ; C – Nikola Jokić.

Joueur NBA des matchs de classement : T.J. Warren mérite un certain crédit pour son arrivée flamboyante dans la « bulle », mais Devin Booker obtient mon vote de joueur des matchs de classement. On l’a suivi avec beaucoup de plaisir, il a fait preuve d’une maturité qui n’est pas toujours typique des jeunes de 23 ans de la NBA. Le fait qu’il ait marqué 27, 30, 35, 20, 35, 35, 35 et 27 points lors des huit sorties des Suns pour établir un score de 8-0 sans faute mérite cette distinction.

Refiloe Seiboko, Mail & Guardian (Afrique du Sud) : Mon équipe des matchs de classement de la NBA est basée sur des performances que j’ai vues et que j’ai beaucoup appréciées pendant les matchs de classement, ainsi que sur les joueurs que j’aimerais voir jouer ensemble. Damian Lillard, Gary Trent Jr (Portland Trail Blazers), Luka Dončić (Dallas Mavericks), Anthony Davis (bien que je sois peu convaincu par ce joueur en ce moment) et Nikola Jokić (Denver Nuggets). Taille, force, tir, défense et expérience.

Le joueur NBA de ces matchs de classement est Damian Lillard. Je ne peux pas ignorer sa capacité à marquer des points, son engagement à mener son équipe là où elle doit être et sa capacité à scorer. Il est extrêmement incisif et j’aime totalement la conviction avec laquelle il joue. J’aurais tellement aimé que les Blazers soient performants plus tôt, pour qu’ils puissent être mieux classés en ce moment !

Rotimi Akindele, Beat FM (Nigeria) : Cela peut sembler bizarre que la NBA envisage cette possibilité compte tenu du nombre de matchs qui se jouent dans la « bulle », mais ce sera quand même amusant car cela laisse la place à différentes positions. Le premier sur la liste de mon équipe est T.J. Warren des Pacers. Ce qui lui est arrivé depuis le redémarrage a été positif à tous points de vue. Il tire au moins sept fois trois points par match et atteint un pourcentage de réussite supérieur à la moyenne. Il mène actuellement tous les joueurs de la NBA en marquant des points dans la « bulle ».

D’autres incluraient : Devin Booker, Damian Lillard, Luka Dončić – il semble être meilleur à chaque match et Gary Trent Jr, qui pour moi est devenu la révélation de cette « bulle ».

Mon joueur NBA de ces matchs de classement est T.J. Warren.

Stuart Hess, Independent Online (Afrique du sud) : Équipe des matchs de classement NBA : Meneur et arrière : Lillard et Harden. Ailiers : Dončić et Siakam (Toronto Raptors). Pivot : Anthony Davis.

Lillard a entraîné les Blazers au bord des séries éliminatoires, tout en suscitant l’intérêt de tout le monde sur les réseaux sociaux en hésitant avec quelques joueurs des Clippers. Harden en tant qu’Harden, maniant le ballon comme un éclair tout en marquant comme seul lui peut le faire. Dončić fait tout cela comme ces triples-doubles le suggèrent, tandis que Siakam est comme un moteur à vapeur pour les Raptors – il continue à avancer à toute allure, apparemment sans pouvoir s’arrêter. Les mains rapides d’AD et sa capacité à protéger de l’extérieur en font un élément défensif clé. Sa réputation d’acteur clé des Lakers (et non LeBron) se confirme peu à peu dans la « bulle ».

Joueur NBA des matchs de classement : Lillard. Il est arrivé dans la « bulle » de manière résolue et prouve pourquoi il est – au cas où les gens ne le sauraient pas encore – un meneur d’élite de la NBA. Bien qu’il n’ait pas besoin de le dire, son nom doit être « respecté ».

Woury Diallo, Le Quotidien (Sénégal) : Mon équipe des matchs de classement NBA : Damian Lillard, Luka Dončić, LeBron James (Los Angeles Lakers), Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo.

Pour le joueur NBA des matchs de classement, je vote pour le meneur de jeu des Portland Trail Blazers, Damian Lillard. Ses dernières performances ont prouvé sa grande valeur et son statut de joueur de haut niveau de la NBA. Il a mené son équipe presque seul et avec le soutien d’une autre grande star, son talent et ses performances pourraient être encore plus remarquables.