Le sélectionneur des Fennecs, dans l’émotion, a été interrogé à chaud après la victoire de l’Algérie 1-0 en finale de la Can 2019 face au Sénégal. Pour le technicien algérien, c’était un rêve qui vient d’être concrétisé face à une Equipe sénégalaise de qualité.

«Nous avons joué contre le Sénégal qui regorge de grands joueurs. Ça fait longtemps qu’on n’a plus gagné quelque chose. Le premier trophée est gagné depuis 1990. C’est depuis le match contre le Togo en éliminatoire qu’on a gagné 4-0 qu’il y a eu un déclic et on s’est dit que quelque chose peut se passer. Ça fait longtemps qu’on n’a plus gagné en Afrique et aujourd’hui on a la deuxième étoile», s’est félicité le coach des Fennecs à la fin du match

Ismaël Bennacer,

élu meilleur

joueur de la Can

La Coupe d’Afrique des Nations, c’est désormais terminé. L’Algérie est sur le toit du continent grâce à sa victoire face au Sénégal, mais également grâce à une révélation de cette compétition : Ismaël Bennacer.

Le jeune milieu de terrain algérien a joué toutes les rencontres de cette Can. Pièce maîtresse du dispositif de Djamel Belmadi, il a été très inspiré dans cette compétition. Il vient d’être élu meilleur joueur devant pourtant des stars comme Sadio Mané ou encore son capitaine Riyad Mahrez.

D’Arles-Avignon à Empoli, le jeune milieu a longtemps dû patienter avant de se révéler dans le monde professionnel. Le futur joueur de l’Ac Milan a été un atout majeur de l’Algérie, ce vendredi soir, contre le Sénégal.

La joie de Ribéry

Une clameur s’est emparée du stade international du Caire ce vendredi à la 66e minute de la finale entre l’Algérie et le Sénégal (1-0). Pourquoi ? A ce moment-là, Franck Ribéry passait dans les écrans géants et les milliers de supporters algériens qui ont fait le déplacement ont salué un des hommes qu’ils apprécient particulièrement. L’ancien international de l’Equipe de France (81 sélections) est marié à Wahiba Ribéry, une Franco-Algérienne.

C’est avec un grand sourire que Franck Ribéry est apparu à l’écran, saluant même le public en se levant avec excitation. Pour rejoindre la ville égyptienne, Franck Ribéry a pris un jet ce vendredi. Ce voyage était en fait un cadeau pour les 14 ans de sa fille aînée Hiziya, grande supportrice des Fennecs. Avec le sacre de l’Algérie, la fête est totale pour la famille.

Notons enfin qu’après les incidents provoqués lors des dernières victoires de l’Algérie dans les rues de Paris, les supporters étaient de retour pour célébrer la victoire finale des Fennecs, et espèrent moins d’incidents cette fois-ci.

Les supporters d’origine algérienne sont fiers de célébrer la victoire des Fennecs ce vendredi soir, après l’obtention 29 ans après du titre de champion d’Afrique de Mahrez et ses hommes contre le Sénégal en finale de la Can 2019.