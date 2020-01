Bonne nouvelle pour Tottenham, et bonne nouvelle pour l’Angleterre. Selon le ‘Telegraph’, Harry Kane devrait revenir plus vite que prévu et voit ses chances de participation à l’Euro 2020 augmenter.

Harry Kane pourrait revenir plus vite que prévu. Le joueur s’était blessé le 1er janvier dernier en Premier League mais avance mieux que jamais dans sa récupération.

Selon les dernières informations du ‘Telegraph’, le joueur a plus de chances de jouer l’Euro 2020 et devrait faire son retour à la compétition au milieu du mois d’avril. Une bonne nouvelle à la fois pour le Tottenham de Mourinho, qui a besoin de son avant-centre pour aller décrocher les objectifs de fin de saison, mais surtout pour l’Angleterre.

Les Three Lions risquaient de perdre leur capitaine et leur attaquant d’expérience pour une compétition lors de laquelle ils feront partie des favoris. Et si l’on en croit les informations de la presse britannique, Kane devrait réapparaître avant l’heure.

ManU : Rashford absent «plusieurs semaines»

Absent avec Manchester United dans le choc face à Liverpool vainqueur 2-0, Marcus Rashford manque à son équipe alors qu’il est dans une grande forme. L’attaquant anglais n’est visiblement pas près de revenir sur les pelouses.

Quelques médias anglais avaient déjà vendu la mèche, Ole Gunnar Solskjaer a confirmé la tendance. Rashford sera absent «plusieurs semaines». Il souffre visiblement de douleurs persistantes au dos.