Eric Bailly pourrait être à nouveau opérationnel pour la Can. Annoncé forfait, le défenseur de Manchester United devrait finalement faire le voyage en terre égyptienne avec les Eléphants.

Actuellement présent à Abidjan, Eric Bailly a vu sa santé s’améliorer considérablement ces derniers jours. Il est en avance sur les prévisions qu’il est désormais possible de le voir à la Can 2019. L’encadrement technique des Eléphants reste optimisme.

«Il y a une grosse évolution au niveau de la blessure de Eric Bailly. Il n’est plus loin de la guérison. Nous sommes optimistes sur le fait qu’il sera rétabli (pour la Can)», a confié un membre du staff technique à sportmania.

Manchester United avait confirmé que Eric Bailly était exclu pour le reste de la saison en raison de lésions au ligament médial du genou droit. Le joueur de 25 ans en est à sa troisième saison à Old Trafford après avoir dépensé 30 millions de livres pour un contrat de quatre ans à l’été 2016. Il a joué 38 fois lors de sa première campagne dans le nord-ouest, mais n’a réussi que 36 apparitions au cours des deux dernières saisons combinées.

Après le match de Chelsea au cours duquel il est blessé, Ole Gunnar Solskjaer a déclaré : «Il aura besoin d’un scan, mais je ne pense pas que ce soit la pire blessure au genou que vous puissiez subir. Il sera absent pour le reste de la saison, je ne pense pas que nous le reverrons avant la saison prochaine. Mais il est un guerrier, il a bien joué aujourd’hui. Il était calme, il était composé et il était juste regrettable qu’il ait dû se retirer.»