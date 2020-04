A un an de la fin de son contrat avec Bordeaux, Youssouf Sabaly devrait faire ses valises lors du mercato estival. L’inter­national sénégalais devrait rallier l’étranger après une expérience de quatre ans avec Bordeaux. Handicapé par des blessures à répétition, l’international sénégalais a vu sa cote s’effondrer en seulement un an et demi. La valeur du Lion de la Teranga est estimée à 4 millions d’euros. C’est presque le même montant que Bor­deaux a offert au Psg pour s’attacher les services du Sénégalais il y a quelques saisons. A une certaine époque, Naples et Newcastle étaient prêts à débourser environ 12 millions d’euros pour l’enrôler. A 4 millions d’euros, le joueur serait une opportunité pour plusieurs clubs.