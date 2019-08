La belle aventure de Fall aux Celtics va-t-elle prendre fin dans quelques semaines, pendant la présaison ? C’est la question que beaucoup se posent en ce moment. Comme les Celtics ont déjà bouclé leur effectif pour la saison prochaine, les chances de voir le pivot sénégalais sous le maillot vert sont très, très minces. Alors que Tacko Fall a renoncé à la Coupe du monde Fiba 2019 dans l’espoir de se faire une place dans la liste définitive des Celtics, mais ce sera probablement du côté de la G-League qu’il devra évoluer. Malgré les encouragements de Danny Ainge, tout le laisse penser puisque l’immense pivot sénégalais n’a signé qu’un contrat de type «Exhibit 10». Il s’agit donc d’une simple invitation au camp, et comme les Celtics ont déjà 17 joueurs sous contrat (15 contrats garantis + 2 «two-way contract»), son avenir se dessine plutôt en G-League avec les Maine Red Claws. Sauf si une autre franchise Nba lui propose mieux, et son agent en est convaincu. «Si les Celtics le libèrent, je ne pense pas qu’il restera sur le marché», a déclaré Justin Hayes au Boston Globe. «Je pense que quelqu’un tentera sa chance avec lui car il a assez prouvé qu’il pouvait trouver une place en Nba. J’ai bon espoir que ce soit Boston. J’espère qu’ils trouveront un moyen, et qu’ils ont un vrai projet pour lui.» Pour cela, une seule solution : se séparer d’un joueur sous contrat. Ce qui en l’état n’en prend pas le chemin, et la solution la plus sage est évidemment d’accepter d’aller en G-League comme d’autres l’ont fait avant lui.