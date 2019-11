En pleine préparation des deux matchs des éliminatoires de la Can 2021, Adel Amrouche doit faire face à la gestion de cas d’indiscipline dans son effectif. En dévoilant son effectif lundi, le technicien belgo-algérien s’est expliqué sur les omissions de Mothusi Johnson, Mothusi Cooper, Onkabetse Makgantai et Thero Seetsile. Ces derniers ont été pris en flagrant délit de consommation d’alcool dans leur chambre. Alors que le Botswana était en stage le mois dernier pour affronter l’Egypte en amical. Amrouche a expliqué qu’il attend des mesures dignes de la fédération. L’un des joueurs incriminés, Cooper, s’est fendu d’excuses via les réseaux sociaux. Les Zèbres affrontent le Zimbabwe le 15 novembre avant de défier l’Algérie 3 jours plus tard.

Africatopsports