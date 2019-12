A l’occasion de la 19e journée de la Premier League, Crystal Palace accueille son éternel rival West Ham. Une occasion pour l’ancien capitaine des Lions, Cheikhou Kouyaté, de marquer son premier but de la saison contre son ancien club. Le défenseur sénégalais égalise à la 68e minute et permet à son équipe de rester dans le match avant de finir par l’emporter (2-1) dans les ultimes secondes. Le Ghanéen Jordan Ayew inscrit le plus beau but du boxing day de la journée en enchaînant une roulette, puis un double contact avant d’ajuster Jimenez d’un petit ballon piqué. Après trois matchs consécutifs sans la moindre victoire, Crystal Palace se relance avant ses deux prochains déplacements à Southampton samedi et Norwich le 1er janvier 2020.

Ismaïla Sarr blessé

Ce sera certainement l’une des mauvaises nouvelles de la journée d’hier. Titulaire contre Sheffield United (1-1), l’attaquant sénégalais, Ismaïla Sarr, est sorti à la mi-temps du match, remplacé par Pereyra. L’atta­quant a été touché à la cuisse juste avant le sifflet final de la première partie. Un coup dur pour le jeune Sénégalais qui a réalisé, lors de la précédente journée, l’un des meilleurs matchs de ce début de saison, face à Manchester. Buteur, puis à l’origine du penalty qui a permis à son équipe de l’emporter (2-0), l’ancien pensionnaire de Génération Foot aurait aimé surfer sur cette bonne note durant ce boxing day. Surtout qu’il semble désormais gagner la confiance de son entraîneur. «C’est un jeune homme qui s’installe. Nous pouvons exploiter ses capacités et ses compétences et il s’améliorera avec le temps, c’est certain», a fait savoir son entraîneur Nigel Pearson. Pour le moment, aucune information officielle n’a été communiquée. Reste à savoir s’il sera disponible pour le match contre Aston Villa samedi.

wdiallo@lequotidien.sn