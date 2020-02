Agé de 79 ans, Pelé voit son état de santé se dégrader sérieusement au fil du temps. Hospi­talisé à plusieurs reprises, le «Roi» du football serait déprimé à cause de ses problèmes sanitaires. La révélation a été faite par son fils, Edinho, qui s’est exprimé sur la télévision brésilienne, Globo Tv.

Considéré comme LE plus grand footballeur de l’histoire, Pelé vit désormais des moments difficiles. En effet, depuis une certaine période, le triple champion du monde brésilien souffre de problèmes de hanche et a désormais besoin d’un déambulateur pour marcher. D’ailleurs, beaucoup de ses récentes apparitions publiques l’ont été en fauteuil roulant.

Selon son fils, cette situation déprime Pelé. «Il est assez fragile, il a eu une arthroplastie de la hanche et n’a pas de rééducation adéquate, a déclaré Edinho. Ce problème de mobilité a déclenché une sorte de dépression. Imaginez, il est le Roi, il a toujours été une figure imposante et aujourd’hui il ne peut pas marcher correctement. Il vit reclus», a-t-il révélé.