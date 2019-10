L’Equipe nationale du Brésil se prépare pour le match amical contre le Sénégal et le Nigeria à Singapour respectivement les 10 et 13 octobre.

Ce lundi 7 octobre, les joueurs, déjà arrivés dans le pays, ont effectué leur première séance d’entraînement. Lors d’une conférence de presse, le défenseur du Psg, Marquinhos, a parlé de la difficulté que l’équipe rencontrera lors des deux matchs, notamment face aux Lions du Sénégal.

«Ce sont des adversaires avec beaucoup d’intensité, d’agression, ils vous imposent leur physique et aussi sont techniques. Nous voyons dans ces équipes de grands joueurs s’affronter dans les grands championnats d’Europe, dont beaucoup en France. Je connais leurs qualités. Nous devons faire un grand match, imposer notre rythme», a déclaré Marquinhos.

En tout cas, Neymar sera très attendu pour cette rencontre de prestige. L’attaquant parisien est sur le point d’atteindre 100 matchs avec le maillot Amarelinha.

Face à la presse, Cléber Xavier, coach-adjoint du Brésil, s’est exprimé sur le choix du Sénégal et du Nigeria. «Le Sénégal a été finaliste de la dernière Coupe d’Afrique et a participé à la dernière Coupe du monde. Le Nigeria a été aux trois dernières Coupes du monde. Ce sont des équipes très fortes. La plupart de leurs joueurs évoluent en Europe dans des clubs de niveau moyen et élevé. Ce sont des adversaires auxquels nous devons faire face, car cela nous donnera une connaissance de ces écoles», a-t-il indiqué.

Avec ce match qui aura lieu au stade national de Singapour ce jeudi à 12h Gmt, le Brésil compte aussi préparer les éliminatoires de la Copa America où on note de «puissants adversaires, qui jouent agressivement, avec une transition rapide».

Les Brésiliens sont à Singapour depuis dimanche. La Seleçao a effectué ce lundi sa première séance d’entrainement. Quant aux Lions ils débarquent aujourd’hui mardi avoir quitté Paris lundi dans l’après-midi.

