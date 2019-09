Le bras de fer entre l’opposition et Boris Johnson va se poursuivre la semaine prochaine. La Chambre des lords a adopté hier, vendredi, une loi contraignant le Premier ministre britannique, Boris Johnson, à demander à Bruxelles un nouveau report du Brexit, prévu le 31 octobre, en cas d’échec à obtenir un accord de sortie avant le 19 octobre. Ce texte bloque ainsi de fait la possibilité d’un «no deal».

Il s’agit d’une nouvelle défaite au terme d’une semaine infernale pour le Premier ministre britannique qui a affirmé jeudi qu’il préférait «être mort dans un fossé» plutôt que de formuler une telle demande à l’Union européenne. Cette législation doit entrer en vigueur dès lundi, après approbation de la reine Elizabeth II.

Le pari déjà manqué des élections

Pour se sortir d’une crise qui paraît toujours plus inextricable, Boris Johnson table désormais sur des élections anticipées. Après un premier échec mercredi, le gouvernement devrait de nouveau soumettre lundi soir au vote des députés une motion pour obtenir la tenue d’un scrutin le 15 octobre, afin de se donner une majorité pour sortir de l’Ue le 31 octobre «do or die», comme il le répète.

Boris Johnson faisait déjà campagne vendredi, rencontrant en Ecosse des agriculteurs et des pêcheurs qui avaient soutenu le départ de l’Ue lors du Référendum de juin 2016, qui avait vu la victoire à 52% du camp «Leave».

Mais l’initiative pour des élections à cette date semble encore une fois vouée à l’échec : plusieurs partis d’opposition ont fait savoir vendredi qu’ils ne voteraient pas cette motion qui a besoin de réunir les deux tiers des voix des députés (soit 434 voix) pour être adoptée. Le Labour représente à lui seul 247 des 650 élus ; sans les voix de ses députés, le seuil de 434 est hors de portée pour le Premier ministre britannique.

Les 35 élus du Parti national écossais (Snp) feront de même, a annoncé leur leadeur à West minster, Ian Blackford, au micro de la Bbc. A l’instar des autres formations de l’opposition, le Snp est favorable à un scrutin anticipé, mais pas aux conditions fixées par Johnson. «Nous aurons ces élections quand le moment sera opportun, mais je vais vous faire cette promesse : nous n’aurons pas à attendre longtemps», a-t-il dit.

Les oppositions qui se sont concertées hier, vendredi, redoutent que des élections à la mi-octobre puissent permettre à Boris Johnson de réussir à faire sortir le Royaume-Uni de l’Ue sans accord. «Nous voulons nous assurer que l’on passe la date du 31 octobre et que l’on obtienne une extension de l’article 50 (c’est-à-dire un report)», affirme une élue galloise présente aux concertations au Guardian.

