Les champions anglais se concentrent à présent sur leur voyage à Brighton. Et, on se penche sur les changements que Jurgen Klopp pourrait apporter. La grande question pour Klopp est de savoir si James Milner et Joel Matip peuvent gérer un troisième départ en une semaine.

Des combinaisons en défense

Matip a été associé à Rhys Williams en milieu de semaine, mais avec Fabinho sur le banc jusqu’à l’heure de jeu et Nat Phillips inéligible pour la Ligue des Champions, il se pourrait que Klopp fasse entrer la paire pour une révision au poste de défenseur central.

Fabinho, cependant, pourrait être requis au milieu de terrain, ce qui pourrait signifier que Matip continue. Andy Robertson remplacera probablement Kostas Tsimikas en tant qu’arrière gauche, mais le maintien de Neco Williams en tant qu’arrière droit dépendra de l’évaluation de l’aptitude de Milner.

Trent Alexander-Arnold devra probablement passer une autre semaine sur le banc de touche, alors qu’il se remet de sa plainte au mollet.

Ayant eu peu d’options en milieu de terrain contre l’Atalanta, Klopp espère pouvoir au moins faire appel à Jordan Henderson, bien que l’implication du capitaine ne soit nullement garantie, malgré son retour à l’entraînement jeudi.

Dans le cas contraire, Fabinho pourrait reprendre son rôle habituel de numéro six, bien que cela puisse dépendre du fait que Milner soit jugé disponible pour jouer.

Quoi qu’il en soit, Gini Wijnaldum et Curtis Jones sont en attente pour un troisième départ consécutif ensemble dans la salle des machines.

Thiago Alcantara, Naby Keïta et Xherdan Shaqiri sont presque certains de rester sur la touche, bien que Alex Oxlade-Cham­berlain se rapproche d’un retour.

Question autour de Mané

Il ne fait aucun doute que Sadio Mane a semblé fatigué ces dernières semaines, et qu’il est devenu moins menaçant en conséquence.

Diogo Jota serait le remplaçant évident, si Klopp cherchait à faire reposer le Sénégalais, tandis que Mohamed Salah espérerait continuer à droite et Roberto Firmino revenir au milieu. Minamino est sûrement le prochain à se présenter après Divock Origi, décevant contre Atalanta.

Avec liverpoolecho.co.uk

et Senego