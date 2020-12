269 millions de francs Cfa, c’est le montant du budget du Conseil départemental de Vélingara pour l’exercice 2021. Lequel met le paquet sur l’éducation et la santé.

Le Conseil départemental de Vélingara a bouclé son marathon budgétaire, samedi dernier, par le vote de son budget pour l’année 2021. A l’issue de 2 semaines de consultation populaire pour recueillir les préoccupations des populations à la base, les conseillers ont adopté un montant de 269 millions de francs Cfa, soit 115 millions pour les investissements et 154 millions pour le fonctionnement de l’institution. Ainsi, 70 millions de francs Cfa sont réservés à des investissements proposés par les communautés au cours des fora organisés dans les quartiers et arrondissements. Des investissements où les secteurs de la santé et de l’éducation se sont taillé la part du lion, selon le président du Conseil Ibrahima Barry. Il explique : «C’était la séance plénière du vote du budget de l’année 2021 qui clôt une série de fora communautaires entamés depuis le 12 décembre 2020. Ce qu’il faut dire c’est que le budget a été bâti autour de la participation : un budget participatif. Les investissements qui sont prévus sont décidés par les populations et seront faits pour elles. L’autre grande ligne, c’est la sincérité du budget. Vous savez, le conseil n’a pas de fonds propres. Nous comptons sur les ressources affectées par l’Etat. Il s’agit d’un budget sincère, réaliste et réalisable. Qui met le paquet sur l’éducation et la santé, avec une prise en compte de la problématique genre en renforçant les femmes.» M. Barry a insisté : «Nous sommes le premier Conseil départemental du Sénégal à avoir bâti son budget sur la base de la participation. Nous sommes dans l’innovation, nous sommes dans la transparence.»

Les élections locales pouvant se tenir au courant de l’année 2021, le Conseil a décidé de faire dans la célérité pour l’exécution des investissements prévus afin de respecter les délais.