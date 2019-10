Génération foot a chuté du haut des pyramides. En voulant la jouer fair-play, les joueurs de Dény Birame Ndao sont tombés de haut au Caire et se font éliminer de la Ligue africaine des champions. Ils paient les inconséquences et les incohérences de la Caf qui fonctionne comme une organisation moyenâgeuse. Elle se «foot» des règles du jeu et Gf a joué et marqué un but contre son camp. Triste spectacle !