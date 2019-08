Buteurs, passeurs, les deux… Chaque mois, la rédaction d’Eurosport.fr établit les classements des joueurs les plus décisifs depuis le début de l’année civile. Ils sont réalisés sur les cinq championnats principaux, toutes compétitions confondues, en club et en sélection.

Déjà leader en juin, Lionel Messi est toujours en tête du classement des buteurs en 2019, avec un total à 33 réalisations, soit 7 de plus que Kylian Mbappé qui n’a pas disputé de compétition internationale cet été.

L’attaquant sénégalais, Sadio Mané, a profité de la Can pour s’installer sur le podium. Avec ses 3 buts marqués durant la compétition, il affiche désormais 21 buts au compteur en 2019 et déloge Robert Lewandowski de la troisième place.