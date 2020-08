On connaissait plus la justice comme cette balance qui met tous au même pied. Qui assure l’équilibre et l’égalité des citoyens devant la loi. Mais depuis quelques jours, on a compris que des juges ont une autre loi : balancer à tout va. Les secrets des délibérations interdits aux journalistes sont libérés… dans la presse. Allez, chers journalistes délectez-vous ! C’est une denrée assez rare que de voir des magistrats à la barre populaire.