Le ministre des Sports, Matar Ba, a procédé vendredi à l’installation officielle du Comité local d’organisation des «Caf awards 2018», une cérémonie annuelle récompensant les athlètes et personnalités qui se sont distingués le plus dans leur contribution au développement du football sur le continent, a constaté l’Aps. La capitale sénégalaise va abriter le 8 janvier prochain cette cérémonie au cours de laquelle sera décerné le «Ballon d’or africain» de l’année.

S’exprimant lors de l’installation officielle du Comité local d’organisation, Matar Ba a qualifié cette manifestation d’évènement de «haute portée sportive dans l’agenda du sport mondial». Il a appelé le mouvement sportif sénégalais à se mobiliser pour «une bonne organisation» de cette cérémonie.

Les «Caf awards», une manifestation qui remonte à 1992 avec l’instauration du trophée destiné au «footballeur africain de l’année», ont été depuis étendus à d’autres catégories avec notamment l’introduction du prix récompensant la meilleure joueuse. Elle constitue désormais «un facteur d’émulation considérable» qui contribue à «l’amélioration constante» des footballeurs du continent et à l’élévation de leurs standards de performance, selon les organisateurs.

Les récipiendaires sont considérés comme des ambassadeurs de l’Afrique en ce qu’ils projettent «une bonne image» du continent au-delà de ses frontières.

Les membres du Comité local d’organisation

Président : Matar Ba (ministre des Sports). Vice-président : Me Augustin Senghor (président Fsf et représentant Caf). Il y aussi Saër Seck (vice-président Fsf) et Abdoulaye Sow (vice-président Fsf), mais aussi le Directeur des sports de haut niveau (Dhc), les représentants des ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, du Tourisme et de la Culture. Sont aussi membres de ce Comité le président de la commission d’organisation de la Fsf ainsi que le chargé du football féminin à la Fsf.