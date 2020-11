A cinq jours de la grande reprise des éliminatoires de la Can 2022, la Confédération africaine de football (Caf) a tranché ! Afin d’assurer la sécurité de tous, l’instance a annoncé que tous les matchs des 3e et 4e journées programmés en novembre à travers le continent se dérouleront à huis clos.

En ce sens, la Caf a annoncé qu’elle a réuni en visioconférence les officiers nationaux de sécurité et sûreté (Onss) de ses associations membres «afin de les informer et former sur le nouveau protocole de sûreté et de sécurité imposé par la pandémie du Covid-19 et visant à encadrer la reprise des matchs».

«Notre objectif est de garantir l’uniformité des opérations de sûreté et de sécurité dans toute l’Afrique, en mettant l’accent sur le fait que les matchs se déroulent dans un environnement sûr et sécurisé. Nous sommes conscients de l’énorme tâche qui nous attend, en particulier réussir à maintenir les spectateurs et les fans loin des stades», a expliqué le chef du département de sécurité et sûreté de la Caf, Dr Christian Emeruwa. «Au vu de ces conditions, nous avons ressenti le besoin de guider tous les officiers nationaux de sécurité et sûreté ainsi que les officiers de sécurité et sûreté de la Caf sur les meilleures pratiques. La protection des joueurs et des officiels avant, pendant et après les matchs est d’une grande importance dans nos opérations. Nous devons assurer une coordination efficace entre les officiers de sûreté et de sécurité et tous les autres agents de santé qui seront impliqués dans l’organisation de chaque match…»

En espérant une évolution favorable de la situation sanitaire qui permettra peut-être le retour du public lors des prochaines journées en mars…

Pas de supporters pour Côte d’Ivoire-Madagascar

C’est en tout cas une mauvaise nouvelle pour certains pays qui espéraient avoir des fans dans les stades. A l’image de la Côte d’ivoire qui avait déjà saisi la Caf pour obtenir une dérogation. La Fif avait prévu 30 000 fans dans son nouveau stade Alassane Ouattara d’Ebimpe pour pousser les Eléphants contre Madaga­s­car, le jeudi 12 novembre. Il faudra repasser…

Avec afrik-foot