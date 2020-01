La Confédération africaine de football (Caf) annoncera dans les prochaines semaines les dates de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (Can) qui se disputera en 2021 – en théorie – au Cameroun. Selon nos informations, la décision de l’instance de la faire jouer en hiver est déjà prise et plus précisément entre le 15 janvier et le 14 février. En 2017, la Caf avait réformé sa compétition phare, en faisant passer le nombre de sélections en phase finale de seize à vingt-quatre et en choisissant de l’organiser l’été, comme en Egypte en 2019. Depuis, la Fifa a décidé de réformer la Coupe du monde des clubs qui concernera, en 2021, vingt-quatre équipes, contre sept actuellement. La compétition se déroulera tous les quatre ans en été. La Caf n’a donc pas d’autre choix que de procéder à un glissement de calendrier et d’opter, comme avant 2017, pour la période hivernale.

Un plan B au Gabon pour parer à une éventuelle défaillance du Cameroun ?

Des interrogations concernent également la capacité du Cameroun, déjà privé de l’organisation de l’édition 2019, d’accueillir la compétition dans un an. De nombreux retards sur plusieurs sites, comme à Garoua, Bafoussam et Yaoundé, ralentissent l’avancée des travaux, et une mission d’inspection de la Caf est attendue sur place à la fin du mois. Le Gabon, pays hôte en 2017, aurait même été approché par l’instance qui envisage un plan B.

