Les demi-finales de Coupes d’Afrique de clubs, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération, prévues début mai, reportées à une date ultérieure à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, auront finalement lieu cet été. C’est ce que vient d’annoncer le secrétaire général de la Confédération africaine de football. Les amoureux de football africain peuvent avoir le sourire aux lèvres et assister aux demi-finales des Coupes d’Afrique de clubs. Al Ahly-Wydad Casablanca et Zamalek-Raja Casablanca en Ligue des champions (C1), ainsi que Pyramids Fc-Horoya Ac et Hassania Agadir-Renaissance de Berkane en Coupe de la Confé­dération (C2), vont se tenir. Le secrétaire général de la Confé­dération africaine de football (Caf), le Marocain Abdel­mou­naim Bah, a annoncé que les quatre rencontres auront lieu en juillet-août, rapporte Lesport­360. «Le res­ponsable de la Caf n’a pas pour autant donné de date précise et l’on ne sait toujours pas si ces matchs auront lieu au plus tôt au mois de juillet ou, au plus tard au mois d’août. Ce qui est sûr c’est que Abdel­mou­naim Bah a nié les dernières rumeurs ayant circulé sur un report de ces demi-finales jusqu’à la fin de l’année 2020, peut-on lire sur le site. Les stades qui abriteront les finales sont le nouveau stade de Douala, au Cameroun, pour la Ligue des champions et le complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat qui a été retenu pour la Coupe de la Caf.»

