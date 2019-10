Le Guinéen, Antonio Souaré, a été élu samedi à la présidence de la Zone ouest A de la Caf qui a tenu à Dakar, son Assemblée générale extraordinaire. Le président de la Fédération guinéenne de football succède au président Augustin Senghor qui a dirigé la structure entre 2011 et 2019.

Interrogé à la fin de la cérémonie, le nouveau président de la Zone A a indiqué qu’il fera dans la continuité parce que la structure a été bien gérée. «Le président Senghor nous a facilité la tâche. Il a balayé le terrain pour nous. Et la meilleure manière de se louper, c’est de vouloir tout balayer», a dit Souaré qui sera accompagné dans l’exercice de ses fonctions par le président de la Fédération libérienne de football, Mustapha Radji, et de celui du Mali, Mamoutou Touré dit Bavieux. Me Augustin Senghor a souhaité bonne chance à la nouvelle équipe se disant convaincu qu’elle fera tout pour permettre à la zone de franchir de nouvelles étapes.

Aps