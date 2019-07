En pleine préparation avec Liverpool, le coach des Reds, Jürgen Klopp, a lâché un coup de gueule sur l’accumulation des matchs qui touchent le football professionnel.

Le technicien allemand a notamment pris l’exemple de Sadio Mané qui n’a pas vraiment eu de pause entre la Coupe du monde 2018 et la Coupe d’Afrique des nations 2019 : «La saison de Sadio Mané, après avoir disputé la finale de la Can, sera de 13 mois. Demandez-lui combien de vacances il a eu. Il a joué à peu près tous les matchs du Sénégal. Il a joué chaque match pour nous. Chaque pause internationale, il est absent. Demandez-lui.»

Jürgen Klopp ne s’est pas arrêté là. Il a expliqué dans la même foulée que les calendriers actuels dans le football n’étaient pas viables sur le long terme : «C’est difficile, très difficile pour les garçons. Tout ira bien cette saison. Mais à long terme ce sera comment ? Nous devons changer. Il doit y avoir des pauses.»

Du coup, Klopp a été obligé de donner un congé à Mané qui reprend le 5 août. Et première conséquence pour Liverpool, Sadio Mané va rater le Community Shield face à Man City du 4 août. Il ne sera pas le seul joueur absent, puisque Roberto Firmino et Alisson Becker, tous deux présents lors de la victoire en Copa America, et Mohamed Salah, vedette de la sélection égyptienne lors de la Can, sont toujours en vacances.

Mané et Cie disposeront de moins d’une semaine pour se préparer au match d’ouverture de la Premier League contre Norwich City. La Supercoupe contre Chel­sea étant calée pour le 14 août.