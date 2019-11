Alors qu’ils sont en route pour rentrer au Cameroun après leur élimination au Mondial U17, Brésil 2019, Thomas Libiih et son staff peuvent déjà se chercher un nouveau travail. Seidou Mbombo Njoya a signé ce mercredi les décisions mettant fin aux fonctions des membres de l’encadrement technique, administratif et médical de l’Equipe nationale du Cameroun U17. Dans une note disponible sur le site officiel de la Fecafoot (Fédération camerounaise de football), Thomas Libiih, entraineur national, est limogé. On reproche aussi au sélectionneur son refus de signer l’Acte d’adhésion à la Charte des sélections nationales. De même l’entraineur des gardiens de but, Thaddée Owono Foe, et Olivier Nankam Fammegne en charge de la préparation physique perdent leur poste. Dans le même lot, Docteur Bernard Didias, Andre Florentin Ekani Ekani et Lucien Mettomo, respectivement médecin, kinésithérapeute et team manager sont remerciés. Champions d’Afrique en mai en Tanzanie, les Lions U17 sont complètement passés à côté du Mondial. 3 défaites en autant de matchs pour 1 but marqué et 6 encaissés.

Avec Africatopsports