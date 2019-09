Selon des rumeurs qui circulent, le nouveau sélectionneur du Cameroun serait l’ancien international uruguayen, Gustavo Poyet, qui devrait succéder au duo Seedorf-Kluivert.

Remerciés en juillet dernier après l’élimination des Lions Indomptables du Cameroun en Coupe d’Afrique des Nations «Egypte 2019», les Néerlandais, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, n’ont toujours pas de successeurs. Le processus de nomination d’un nouvel entraîneur est entrepris et des candidatures sont déjà enregistrées. Selon des rumeurs qui circulent, le nouveau sélectionneur du Cameroun serait l’ancien international uruguayen Gustavo Poyet. En effet, d’après certaines indiscrétions, l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux aurait été préféré pour la succession du duo néerlandais.

Gustavo Augusto Poyet Domínguez, plus connu sous le nom de Gustavo Poyet ou Gus Poyet en Angleterre, a notamment entraîné des clubs comme Sunderland, Brighton, Aek Athènes, Betis Séville. En tant que footballeur il a évolué au sein des clubs londoniens de Chelsea et de Tottenham.

Patrick Mboma a aussi déposé sa candidature

Notons que Patrick Mboma, consultant sur la chaîne française Canal+ et ancien international camerounais (motivé par l’Algérien Djamel Belmadi), a aussi déposé sa candidature. Faut dire que la piste «locale» qui est particulièrement en vogue -avec les récents succès de Aliou Cissé et Belmadi- serait privilégiée. Patrick Mboma, légende absolue du football, a en effet annoncé avoir envoyé sa candidature pour le poste tant convoité. Le consultant de la chaine Canal+ en a fait la confidence lors de l’émission Talents d’Afrique de ladite chaine.

Mais malgré ses exploits retentissants et ses nombreux faits d’armes avec la sélection camerounaise, Patrick Mboma ne dispose pas d’une grande expérience sur un banc de touche. Son Cv se résume pour le moment à un rôle au sein du staff des U19 du Paris Fc en 2015. Cependant, l’ancien des Lions Indomptables a passé ses diplômes d’entraîneur et peut légitimement prétendre à endosser ce rôle. Avec plusieurs années de haut niveau, l’ancien du Psg pourrait mettre au profit de cette génération toute son aura et son expérience en tant qu’ancien footballeur.

Parmi les autres noms qui circulent, on note l’ancien sélectionneur des Lions, le Français Pierre Le Chantre. Les prochains jours seront décisifs dans la Tanière des Lions. Affaire à suivre.

Avec Afriquesports