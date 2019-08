Le Directeur régional du développement rural (Drdr) de Ziguinchor a fait état d’une situation pluviométrique dans la région de la Casamance naturelle satisfaisante.

Dans la région de Ziguinchor, le cumul des principaux postes devient de plus en plus important. D’ailleurs en 7 jours de pluies (à la date du 19 août 2019), ont été enregistrés 87 mm à Ziguinchor, Niaguis 80 mm, Nyassia 65,9 mm, Bignona 46 mm, Diouloulou 48 mm, Balinghore 71 mm, Tobor 75 mm, Diembéring 48 mm, Loudia 84 mm et Oussouye 44 mm. C’est dire donc, de l’avis du Directeur régional du développement rural (Drdr) de Ziguinchor, que les pluies se sont aujourd’hui installées au niveau de la région. Selon Casimir Adrien Sambou, les labours au tracteur ont en ce moment démarré ainsi que les semis un peu partout au niveau de la région. En termes de mise en place d’intrants et de matériels agricoles, l’ingénieur agroéconomiste estime que l’arachide est mise en place autour de 82,8%, le riz est à 97%, le maïs 75%, le sorgho 22%. Et pour les autres espèces végétales, la mise en place est également en cours, de même que les cessions. Et concernant l’engrais, le Drdr de Ziguinchor informe que c’est l’urée qui est pour l’heure disponible. Et ce, en attendant les autres formules d’engrais qui le seront bientôt. «Pour le matériel agricole, en dehors des tracteurs qui vont être à la disposition des producteurs, il y a les matériels mécanisés dont la commission départementale est en train de procéder à la cession. Il s’agit des semoirs, des charrues, des charrettes, etc.», déclare Casimir Adrien Sambou.