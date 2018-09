Facebook entame une tournée de sensibilisation sur la sécurité en ligne en Afrique francophone, notamment au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Cameroun. La plateforme veut donner à sa communauté les moyens de se développer et de se rapprocher du reste du monde en toute sécurité.

Facebook est en tournée de sensibilisation sur la sécurité en ligne en Afrique francophone, notamment au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Cameroun. Cette campagne met un accent particulier «sur la fourniture de conseils pratiques pour garantir une sécurité en ligne, et la sensibilisation des utilisateurs de la plateforme à ses normes communautaires», selon un communiqué. L’ équipe de Facebook est également en train d’entreprendre un certain nombre de sessions de formation et d’ateliers communs axés autour de la création d’un dialogue ouvert en matière de sécurité, tout en mettant en évidence «les ressources existantes afin que les individus puissent se sentir appréciés, autonomes et en sécurité lorsqu’ils utilisent la plateforme», lit-on encore dans ce communiqué.

A cet effet, Aïda Ndiaye, chargée des politiques publiques pour Facebook en Afrique francophone, indique que «la création d’un dialogue ouvert et l’éducation des utilisateurs quant aux outils que nous avons mis en place sont indispensables dans le cadre de nos activités. Nous voulons que tout un chacun se sente en sécurité lorsqu’il utilise notre plateforme». Elle estime que Facebook est un espace où «l’expression individuelle, la mise en relation et le partage sont favorisés, et la sécurité est prioritaire lors de la conception de nos produits. La protection de la vie privée et la sécurité des personnes qui utilisent Facebook sont la base de tout ce que nous entreprenons. Et voilà pourquoi cette tournée portant sur la sécurité nous tient tant à cœur», ajoute-t-elle.

Pour sa part, la présidente de Commission de la protection des données (Cdp) relève l’importance des réseaux sociaux, surtout pour les journalistes en matière de recherche d’informations. «Il devient de plus en plus important de comprendre et de savoir comment trouver du contenu utile et crédible en ligne, et que les journalistes puissent utiliser des plateformes comme Facebook en toute sécurité», a-t-elle souligné.

Cette tournée va réunir plusieurs organisations et associations de la société civile, autorités publiques et communautés à travers le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Cameroun. Au Sénégal, une table ronde sur la sécurité des femmes et des enfants ainsi qu’un atelier toujours sur le thème de la sécurité sur Facebook seront au menu de cette campagne de sensibilisation. En Côte d’Ivoire, le thème de la sécurité avec les acteurs numériques est retenu. Pour le Cameroun, ce sera la sécurité sur Facebook pour les défenseurs des droits numériques.

ndieng@lequotidien.sn