Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (Fif). Ça se précise de plus en plus. Surtout que l’ancien capitaine des Eléphants convie l’ensemble des responsables de clubs à une rencontre.

«Monsieur Didier Drogba vous prie d’honorer de votre présence, la rencontre qu’il organise en l’honneur des présidents de club…». La suite de ce message ventilé sur tous les réseaux possibles, est déclinée pour les présidents de clubs de Ligue 1, Ligue 2 et D3.

Cette série de rencontres de concertation par vagues, prévue pour démarrer hier mercredi 13 novembre avec les clubs de troisième division (de 16h à 19h) pour s’achever le jeudi 14 novembre 2019 avec les clubs de Ligue 2 (de 10h à 12h30) et de Ligue 1 ((16h à 19h00), se tiendra dans la salle Balafon du Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody.

Il n’y a pas longtemps, Didier Drogba y était pour soutenir la promotion du concept «Football d’accord, école d’abord» des Prix Sports et Etudes. Cette fois, l’on est quasi-certain que l’ex-international ivoirien évoquera sa candidature pour succéder à Augustin Sidy Diallo, dans le fauteuil de président de la Fif. A moins qu’il ne prenne son monde à contre-pied.

