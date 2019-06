Les Lions se sont entraînés jeudi une troisième fois à l’Académie Diambars, dans le cadre de la préparation de la Can en Egypte (21 juin-19 juillet 2019).

S’ils avaient encore un doute sur leur cote de popularité, les hommes de Aliou Cissé sont désormais rassurés. L’équipe nationale s’est entraînée ce jeudi devant une bonne centaine de personnes. Plusieurs supporters venus de Dakar, mais aussi de Mbour étaient présents et ont mis l’ambiance, derrière les barrières du terrain de l’Académie Diambars.

Le 12e Gaïndé, une association de supporters des équipes nationales du Sénégal, qui a fait le déplacement en bus depuis l’Aibd, pour accueillir le trophée de la Coupe du monde de basket, est arrivé en cours de séance. Les chants se sont succédé durant tout l’entraînement à la gloire des Lions, pour les encourager. Des sourires, de la bonne humeur, du plaisir, les supporters présents n’ont pas regretté d’avoir fait le déplacement.

L’équipe poursuit sa préparation à la Can 2019 dans une ambiance studieuse. Les joueurs ne ménagent pas leurs efforts, mais savent l’importance du rendez-vous égyptien.

Réunis depuis trois jours à l’hôtel Rhino de Saly, les 23 joueurs présents sont déjà pleinement entrés dans leur préparation pour la Can. A les voir s’entraîner, sans retenue depuis mardi, on pourrait même croire que la compétition a déjà commencé.

Notons que la bande à Cheikhou Kouyaté reçoit le Drapeau national des mains du président de la République cet après-midi ; avant de rallier l’Espagne dans la soirée pour poursuivre leur préparation.

Avec Dakar Actu