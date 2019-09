L’affaire de 400 mille dollars défalqués de la prime de l’Algérie a fait beaucoup jaser. En effet, l’Algérie n’a eu que 4,1 millions de dollars alors que la Caf a revu à la hausse la prime du vainqueur de la 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations à 4,5 millions de dollars.

La Fédération algérienne de football (Faf) a reçu dernièrement la prime de la belle consécration africaine en terre égyptienne avec une notable «défalcation». Selon le barème établi par la Caf et qui a été validé par le Comité exécutif de l’instance, la Faf devait percevoir la somme colossale de 4,5 millions de dollars. Toutefois, la Faf n’a reçu dans ses comptes bancaires que 4,1 millions de dollars.

Ainsi, il manquait 400 mille dollars. A la Faf, on s’est beaucoup interrogé sur le fait que cette somme manque. En conséquence, l’instance algérienne a «décidé de saisir de manière officielle la Confédération africaine de football afin de demander des explications», indique le site spécialisé Le Buteur. Et d’ajouter : «La Faf avait reçu juste après sa correspondance une réponse de la déléguée générale de la Fifa pour l’Afrique, la Sénégalaise Fatma Samba Samoura (responsable des affaires de la plus haute instance continentale). Cette dernière a fait savoir que la requête sera étudiée et qu’il y aura une réponse dans les prochains jours. Finalement, la réponse est venue rassurer la Fédération algérienne de football.»

La Caf s’explique et rassure…

Il s’est également avéré que la Faf a reçu toutes les assurances de la part de la Caf qui a tenu à expliquer cette déduction de la somme prévue pour le vainqueur. «Cette somme de 400 mille dollars a été retenue par la Caf par mesure de précaution, en attendant les démarches de transfert d’argent relatif à l’achat des billets des matchs de la phase finale et qui ont été offerts gracieusement aux supporters algériens.» L’histoire de la forte amende, une invention de certaines chaînes de télé. Par ailleurs, on tente parfois à induire l’opinion publique en erreur en produisant des histoires infondées. Certains médias ont tenté de véhiculer une information faisant état d’une forte amende imposée à la Faf à cause du mauvais comportement des supporters. Cependant, cette information relatée est complètement fausse. Sans polémique !

«La Confédération africaine de football a tenu à rassurer la Faf que cette somme de 400 mille dollars sera versée dans les prochains jours, une fois que la Fédération hôte, par le biais de son comité d’organisation, aura confirmé la réception des sommes représentant la vente des billets pour le public algérien», souligne la même source. En accord aux statuts de la Caf, la Fédération égyptienne devrait présenter, en deux mois après la finale, le rapport détaillé englobant les dépenses et les recettes à la Caf. De ce fait, il est prévu qu’à partir de début du mois prochain la Faf recevra le montant restant. Il a également manqué à la prime du Nigeria (vainqueur de la 3e place) à peu près deux millions de dollars.