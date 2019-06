Plus que quelques heures avant l’ouverture de la 32e édition de la Can égyptienne. Et la ferveur commence à gagner les cœurs et les esprits avec le ballet des délégations. Pendant ce temps, l’Equipe sénégalaise poursuit tranquillement sa préparation, dans la capitale égyptienne.

S’il fait extrêmement chaud en ce moment dans la capitale égyptienne avec une température avoisinant les 37 degrés (voir par ailleurs), c’est aussi la ferveur au pays des Pharaons, à l’approche de la 32e édition de la Can. Le ballet des délégations fait davantage monter le thermomètre auprès des fans de football du pays hôte. Naturellement, les commentaires ne manquent pas sur l’équipe favorite ou encore les stars qui seront attendues durant cette compétition. Logiquement, le nom de Sadio Mané et celui de son coéquipier à Liverpool, l’Egyptien Mohamed Salah sont les plus cités.

En Egypte depuis la semaine dernière, l’Equipe nationale dispute son premier match ce dimanche contre la Tanzanie (17h Gmt). Une première sortie très attendue par les Sénégalais, mais également par bon nombre d’observateurs qui désignent le Sénégal comme l’un des favoris de cette compétition.

En attendant ce grand rendez-vous, les Lions poursuivent leur préparation au Caire, leur camp de base. La bande à Sadio Mané s’est entrainée hier dans l’après-midi, à 16h 30 Gmt, à l’Air Defense Stadium du Caire. Une séance à laquelle les envoyés spéciaux présents sur place n’ont eu droit qu’aux 15 premières minutes, comme l’avait annoncé la cellule de communication de la fédération.

Reprise pour Niang et Gassama, Alfred Gomis encore

ménagé

Dans l’ensemble, l’équipe semble prête pour livrer son premier match dans cette compétition contre la Tanzanie, ce dimanche, dans la Poule C. A noter que lors de ce galop, Lamine Gassama et Mbaye Niang ont repris l’entraînement collectif, par contre Alfred Gomis a été encore ménagé.

Si aucun joueur, ni membre du staff technique ne s’est adressé à la presse, la cellule de communication informe que «deux joueurs» seront mis à la disposition des envoyés spéciaux après la séance de cet après-midi où les 15 dernières minutes de l’entrainement seront «open».

Vendredi ce sera huis clos. Le lendemain samedi, ce sera la dernière séance d’avant-match ouverte pendant les 15 minutes. La conférence de presse va suivre avec le sélectionneur et son capitaine.

COULISSES… COULISSES… COULISSES…

Le Caire joue déjà sa Can

Difficile pour le visiteur de ne se rendre compte de l’ouverture de la 32e édition de la Can 2019 prévue ce vendredi au Caire avec la rencontre Egypte, pays hôte, contre le Zimbabwe. En plus des affiches visibles partout dans la ville avec souvent des posters de la star des Pharaons, Mohamed Salah, les drapeaux des différents pays qualifiés sont aussi visibles un peu partout. Une belle embellie de couleurs comme pour expliquer cette innovation à 24 équipes.

Le ministre des Sports négocie un vol spécial

Le ministère des Sports, selon certaines sources, serait en train de négocier un vol spécial pour le Caire. La forte délégation, composée d’agents du ministère, de quelques personnalités et autres invités spéciaux du ministre, est attendue ce jeudi au Caire en compagnie du patron des Sports.

Une forte délégation de la Rts

La télévision nationale (Rts) a déployé les grands moyens pour la couverture de la Can 2019. En effet, c’est une dizaine de reporters de la télévision et de la radio qui a débarqué hier au Caire. Selon nos confrères, d’autres devraient rejoindre l’équipe dans les prochains jours. Déten­trice exclusive des droits de la Can 2019, la Rts veut faire de cette édition, une couverture spéciale. A noter qu’une bonne partie de la presse sénégalaise est déjà sur place. D’autres sont attendus dans les prochaines heures.

Ahmad face à la presse

Le président de la Confédération africaine de football (Caf), Ahmad Ahmad, sera en conférence de presse ce matin à partir de 9 heures Gmt, informe un communiqué de l’instance. La rencontre, qui va forcément concerner le début de la Can, est prévue au Cairo International Stadium.

Le Bénin dans le même vol que la presse sénégalaise

C’est hier que l’Equipe nationale du Bénin a rejoint l’Egypte venant du Maroc. Les poulains de Michel Dussuyer, qui étaient dans le même vol que la presse sénégalaise, étaient à Casablanca où ils ont livré leur dernier match amical contre la Mauritanie (3-1). C’est en début de soirée que l’équipe a atterri dans la capitale égyptienne. Logé dans le Groupe F en compagnie du Cameroun, de la Guinée-Bissau et du Ghana, les partenaires de Sessegnon auront forcément du pain sur la planche.