Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a publié une pré-liste de 25 joueurs ce vendredi 31 mai en direction de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Gardiens

Abdoulaye Diallo, Alfred Ndiaye, Edouard Mendy

Défenseurs

Moussa Wagué, Lamine Gassama, Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Youssouf Sabaly, Saliou Ciss, Pape Abou Cissé

Milieux

Idrissa Gana, Henri Saivet, Sidy Sarr, Pape Alioune Ndiaye, Krepin Diatta, Alfred Ndiaye, Santy Ngom

Attaquants

: Ismaila Sarr, Keita Baldé, Sada Thioub, Sadio Mané, Moussa Konaté, Mbaye Hamady Niang, Mbaye Diagne

Sur ces 25 appélés, 13 pourraient discuter leur première Coupe d’Afrique des nations. Il s’agit de : les deux gardiens Alfred Gomis et Edouard Mendy, les défenseurs Pape Abdou Cissé, Moussa Wagué, Salif Sané et Youssouf Sabaly, Au milieu de terrain Sidy Sarr, Krepin Diatta , Alfred Ndiaye, Santy Ngom et Sada Thioub espèrent tous une place. Tout comme Mbaye Niang et Mbaye Diagne en attaque !