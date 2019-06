La liste des 23 joueurs pour la Can 2019 connue, le sélectionneur national, Aliou Cissé, peut enfin se concentrer sur la suite de la préparation et peaufiner sa stratégie. Les Lions, qui se sont entrainés dans la matinée d’hier, quittent l’Espagne demain et vont livrer leur dernier match le 16 juin contre le Nigeria, à Ismailia, en Egypte.

Après leur match amical contre une sélection de Murcie (7-0), les Lions ont effectué une séance d’entrainement ce mercredi matin au complexe Pinatar Arena Center de Algorfa (Province – Alicante). Et cela, au lendemain de la publication de la liste des 23 joueurs retenus pour la Can 2019 qui s’ouvre le 21 juin prochain, au Caire. Sur les 25 présélectionnés, le sélectionneur, Aliou Cissé, s’est finalement séparé de Sidy Sarr et Santy Ngom. Avec un groupe désormais de 22 joueurs, il ne manque plus que Sadio Mané, laisser au repos par le sélectionneur, pour que le groupe soit enfin au complet. Il devrait rejoindre le groupe, lors de la dernière phase, prévue en fin de semaine, en Egypte. En attendant l’arrivée du co-meilleur buteur de la Premier League, le reste du groupe poursuit la préparation dans la ville espagnole. La séance d’entrainement d’hier, informe une source fédérale, a été marquée par «une séance de décrassage avant une opposition et un travail tactique. La transition, le déplacement, la combinaison et la justesse technique. De l’autre côté, les gardiens de but ont fait des ateliers avec Tony Mario Sylva». Selon la source, «la séance du soir a été annulée».

A noter que les deux joueurs écartés par Aliou Cissé, à savoir Sidy Sarr et Santy Ngom, auraient quitté la Tanière dans la soirée du mardi, comme l’a évoqué Senego. Le départ du premier, même s’il n’a pas été confirmé par le sélectionneur, pourrait être lié à sa blessure, lors du match amical contre Murcie. Sidy Sarr a, en effet, été touché à la cheville droite, avant d’être remplacé par Alfred Ndiaye, à la 75e minute. «Après un choc avec un adversaire, Sidy s’est fait soigner sur la pelouse avant de rejoindre le vestiaire», informe le site Footsenegal.com. Toutefois, après le match, le joueur aurait marché pour rejoindre le bus sans difficulté. Les Lions sont attendus en Egypte demain, dans la ville de Ismailia, pour un match amical face au Nigeria avant de rallier Le Caire.

wdiallo@lequotidien.sn