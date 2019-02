Dans un communiqué publié ce vendredi, la Confédération africaine de football (Caf) a annoncé qu’elle lance un appel d’offres pour retenir «la société qui sera en charge de gérer les droits Tv en terrestre gratuit pour la zone subsaharienne de la prochaine Coupe d’Afrique des nations Total 2019».

Cet appel d’offres est un peu étonnant puisque la société Lagardère Sports détenait normalement l’ensemble des droits marketing et médias pour la période 2017-2028, mais la Caf avait annoncé sa volonté de renégocier ce contrat noué sous l’ère Hayatou et la partie «droits Tv en terrestre gratuit pour la zone subsaharienne» a visiblement été exclue du deal.

Notons que l’appel d’offres concerne aussi la Can 2021 et ses éliminatoires, les éliminatoires de la Can 2023, les Chan 2020 et 2022, la Can féminine 2020 et 2022, la Can U23 2019, la Can U20 2021 et 2023, la Can U17 2021 et 2023, la Can de Futsal 2020, la Can de beach soccer 2020 et 2022, la Ligue des champions de la Caf pour la période 2019-2023, la Coupe de la Confédération pour la période 2019-2023 et la Supercoupe de la Caf pour la période 2020-2023.

