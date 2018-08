Dans moins d’un an, la Can 2019 aura lieu, en juin prochain, avec pour la première fois 24 équipes. Le Cameroun est censé accueillir la compétition mais les retards pris dans les travaux inquiètent depuis des mois. Dans ce contexte, la rumeur faisant état d’une possible réattribution de l’organisation de la compétition au Maroc ne cesse de prendre de l’ampleur ces dernières semaines. Pour calmer ces bruits de couloirs, la Caf a tenu à rassurer le pays des Lions Indomptables à l’issue d’une nouvelle visite d’inspection achevée lundi. «Personne ne retirera la compétition au Came­roun. Le Cameroun est l’une des plus grandes nations de football en Afrique et dans le monde», a assuré le Nigérian, Amaju Pinnick, 1er vice-président de la Caf et chef de la mission d’inspection. Des propos difficilement imaginables il y a quelques jours encore !

Afrik-foot