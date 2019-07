On est le premier qualifié pour le dernier carré de cette Can. Il s’agit du Sénégal. Les lions de la Téranga viennent de valider leur ticket en battant le Benin qui faut-il le rappeler vienti de boucler son 14ème match de Can sans en gagner.

C’est Idrrissa Gana Gueye qui a marqué l’unique but de la rencontre. On est à la 69ème minute, les Béninois ont fini d’installer deux carrés défensifs, un de chacun coté. Les joueurs Sénégalais n’avaient pas le choix : il fallait perforer l’axe de la défense Béninoise. Ce que Idrissa Gana Gueye a réussi. Récupérant une balle au milieu de terrain, le joueur de Everton entame une course et s’appuie sur Sadio. Qui lui fait une passe en profondeur mettant ainsi Gana en face du gardien adverse. Il ne se fera pas forcer pour inscrire l’unique but du match.

Salif Sané, blessé lors de la première journée, a effectué son retour à la compétition durant ce match. Il a remplacé Gana Gueye.