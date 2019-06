Voilà une bonne nouvelle pour les auditeurs de Radio France Internationale (Rfi). La station de radio française a annoncé dimanche la signature d’un contrat avec la Confédération africaine de football (Caf). Par cet accord, cette radio basée à Paris devient détentrice exclusive des droits radios terrestres de la grande messe du football africain. «Le groupe France Médias Monde (Fmm), dont Rfi fait partie, vient en effet de signer un accord avec la Confédération africaine de football (Caf), re­pré­­sentée par la société La­gar­dère Sports, qui fait de la radio du monde détentrice des droits radios terrestres de la Can 2019 dans l’Afrique subsaharienne», a dévoilé Rfi dimanche.

Outre cette couverture médiatique, la radio française va offrir à ses auditeurs une large palette pour être up to date concernant la Can. Ses émissions sportives phare comme Radio Foot Internationale, Mondial Sports, la chronique de Joseph Antoine Bell, des éditions de journaux spéciales ainsi que le site web et les réseaux sociaux seront mis à profit pour la compétition. Grâce au contrat qui lie Lagardère Sports à la Caf, Rfi pourra également couvrir toutes les autres compétitions de la confédération jusqu’en 2020.

Afrique-sur7.fr