Le Nigéria décroche son billet pour les quarts de finale de la Can. En effet, les coéquipiers de Alex Iobi ont battu le Cameroun. 3 buts à 2, tel est le score du match qui a été fort en rebondissement.

Après l’ouverture du score de Ighalo à la 19ème minute, le Cameroun a égalisé et est même passé devant au score grâce à Bahoken et Njie. Qui ont respectivement marqué à la 41 et 44ème minute. Au retour des vestiaires, Ighalo inscrit son 2ème but et permet au Nigéria de revenir au score. On joue la 63ème minute. 3 minutes plus tard, Alex Iobi scelle le score du match.

3buts à 2, le Nigéria élimine ainsi le détenteur du titre. Avec son doublé, Ighalo a été élu homme du match.