Le plus important a été fait. Le Sénégal vient de gagner son premier match en marquant 2 buts et sans en encaisser.

Présenté ainsi, on peut dire que les lions ont livré un bon match. Mais quand on a tiré plus de 22 fois au but et en cadré que 6, on peut s’interroger sur bien des points.

Même si la Tanzanie a été à la portée des lions, il ne faut pas occulter le fait que le match a été maitrisé du début à la fin par les poulains de Aliou Cissé. Krepin Diatta et Idrissa Gana Gueye ont noyé le milleu terrain adverse. Ismaila Sarr et Diao Baldé Keita ont fait fureur sur les cotés. Seul Mbaye Niang a livré un match moyen.

Faut-il rappeler que Diao Baldé a ouvert le score en premier mi-temps et Krepin Diatta lui a emboîté le pas en seconde période ? Salif Sané, blessé à la 20e minute, a cédé sa place à Cheikh Kouyaté