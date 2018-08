On connait les Malgaches qui vont jouer contre le Sénégal le 7 septembre prochain. Un match comptant pour les éliminatoires de la Can 2019. Nicolas Dupuis, le sélectionneur du Madagascar, a dévoilé la liste des 23 Barea qui vont affronter les Lions du Sénégal pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Can 2019. Une liste composée de joueurs évoluant en grande partie en National 2 et 3 en France. Premiers du groupe, les Lions entrent en regroupement le 3 septembre à Paris.

Liste

Gardiens : Ibrahim Dabo (Gobelins, National 3 France), Leda (Cnaps Sports). Défenseurs : Toavina Rambeloson (Arrass, National 2 France), Thomas Fontaine (Reims France), Pascal Razak (JSSP, R1 Réunion), Jérôme Mombris (Grenoble, Ligue 2 France), Tobisao (Cnaps Sports), Romain Métanire (Reims France), Mario (Fosa Jr), Ando (Cnaps Sports). Milieux : Ibrahim Ahamada (Alger, D1 Algérie), Marco Ilaimaharitra (Royal Charleroi, D1 Belgique), Dax (Fosa Jr), Dimitri Caloin (Les Herbiers, National 2 France), Baggio (Fosa Jr). Attaquants : Faneva Andriatsima (Le Havre, Ligue 2 France), Carolus (sans club), Paulin Voavy (Misr lel-Makassa, D1 Égypte), Njiva (Fc Sukhotai, D1 Thaillande), Boura (Cnaps Sports), William Gros (As Vitré, National 2 France).

