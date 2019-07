Ce bilan du premier tour est plus ou moins reluisant pour les Lions. Dans le jeu et pour l’enjeu. Alors, place aux choses plus sérieuses avec cette affiche contre l’Ouganda. Les dieux ont été avec Aliou Cissé et sa bande face aux deux pays de l’Afrique de l’Est du groupe C : 2-0 contre la Tanzanie et 3-0 contre le Kenya. Qu’ils soient alors avec nous vendredi, contre un autre pays de l’Est ! Il suffit encore une fois de «jouer comme des garçons» et de ne pas avoir un «mental faible». Et le tour est joué !

Dans ce premier bilan, on retient la qualification historique du Bénin qui, pour la première fois, goûte aux 8èmes d’une Can. Il y a aussi Madagascar qui, pour une première à ce rendez-vous continental, a chipé la première place du groupe à l’ogre nigérian. Et, enfin, on ne peut oublier des Mourabitounes qui ont fait une prestation honorable pour un baptême du feu. Même s’ils ont fait long feu.

hamath@lequotidien.sn