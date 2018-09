Aliou Cissé a livré la liste des 23 Lions pour le match aller Sénégal-Soudan du 13 octobre et comptant pour les éliminatoires de la Can 2019. Une liste sans surprise et avec presque les mêmes hommes.

Après le match nul ramené de Madagascar, le Sénégal redescend sur le terrain des éliminatoires de la Can 2019 pour s’expliquer le 13 octobre prochain contre le Soudan à Dakar. Dans l’optique de cette rencontre, le sélectionneur national Aliou Cissé a publié une liste de 23 joueurs pour préparer cette rencontre ainsi que celle de la manche retour prévue à Khartoum.

En jetant un coup d’œil sur ladite liste, on note les retours de Idrissa Gana Guèye, Mbaye Niang et Youssouf Sabaly. Le néo-nantais, Kara Mbodji, Pape Alioune Ndiaye de Galatasaray et le gardien de Horoya Khadim Ndiaye continuent d’être zappés par le sélectionneur national. Pour toute réponse à leur absence, «Coach Cissé» sert ceci : «Il faut respecter les joueurs qui ont été convoqués. Une équipe nationale c’est une porte d’entrée et de sortie. Rien n’est figé. Dix-huit joueurs sont encore là. Ils ont fait la Coupe d’Afrique et la Coupe du monde. Nous ouvrons souvent la porte aux jeunes joueurs comme Pape Abdou Cissé et les joueurs locaux quand le championnat va commencer.» Pour le reste du groupe, pas de surprise. On retrouve les mêmes cadres comme Koulibaly, Salif Sané, Sadio Mané, Kouyaté, Diao Baldé et autres. Les jeunes pousses comme Opa Nguette, Sidy Sarr, Ameth Ndiaye Diédhiou, Mbaye Diagne sont aussi de retour.

Pour pallier d’éventuelles blessures, le sélectionneur a pris la précaution de concocter une liste de huit réservistes. Il s’agit de Pape Djibril Diaw, Krépin Diatta, Moussa Wagué, Assane Dioussé, Habib Diallo et Ibrahima Niane.

Leader de la poule A avec quatre points, à égalité avec Madagascar, les Lions du Sénégal feront face à une équipe soudanaise qui pointe à la dernière place du classement après avoir connu deux défaites en autant de sorties.

La liste des 23 joueurs

Gardiens : Abdoulaye Diallo, Edouard Mendy, Alfred Gomis

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama, Adama Mbengue, Youssouf Sabaly, Ibrahima Mbaye, Salif Sané, Pape Abdou Cissé

Milieux de terrain : Cheikh Ndoye, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Guèye, Alfred Ndiaye, Sidy Sarr, Amath Ndiaye Diédhiou

Attaquants : Diao Keïta Baldé, Ismaïla Sarr, Opa Nguette, Moussa Konaté, Sadio Mané, Mbaye Hamady Niang, Mbaye Diagne.

ambodji@lequotidien.sn