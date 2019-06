Le Sénégal s’est rassuré avant de jouer la Tanzanie pour son premier match de poule, prévu le 23 juin. Les Lions, sous la conduite de Gana Guèye, capitaine et buteur, ont battu (1-0) en amical le Nigeria ce dimanche.

L’Equipe nationale du Sénégal s’est imposée (1-0) ce dimanche contre celle du Nigeria en match amical, au terrain de l’hôtel Mercure de Ismaïlia (Egypte), informe emedia.sn. C’est Idrissa Gana Guèye, capitaine d’un soir, qui a inscrit l’unique but de cette rencontre dès la 18e minute de jeu.

Avec un onze sans surprise, presque le même contre Madagascar à Thiès, et marqué par deux nouvelles entrées, celles de Alfred Ndiaye et Keïta Baldé titularisés au détriment de Pape Alioune Ndiaye et Sadio Mané (en phase de reprise et suspendu contre la Tanzanie), Aliou Cissé a donné des indications de ce qui semble être son équipe pour son premier match dans cette 32e édition de la Can.

En seconde mi-temps, malgré quelques changements opérés, les Lions ont su garder le cap, le résultat et la confiance. Désormais, il est question de se concentrer pleinement sur l’entrée en matière, dans une semaine, face à la Tanzanie, en match comptant pour la première journée du Groupe C et calée pour le 23 juin.

Après leur large victoire (7-0) contre la sélection U19 de Murcie, les Lions terminent ainsi leurs matchs de préparation sur un succès face à un adversaire de taille, les Super Eagles, qui a joué son deuxième match sans but inscrit après le nul concédé contre le Zimbabwe samedi dernier.

Equipes de départ : Sénégal : Edouard Mendy, Moussa Wagué, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Gana Guèye, Alfred Ndiaye, Krépin Diatta, Ismaïla Sarr, Keïta Baldé, Mbaye Niang.

Nigeria : Akpeyi, Omeruo, Troost Ekong, Collins, Chukwueze, Obi Mikel, Ndidi, Etebo, Iwobi, Musa, Osimhen.