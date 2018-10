Derniers du groupe D des éliminatoires de la Can 2019, le Togo et la Gambie se sont séparés sur un match nul qui n’arrange personne (1-1) ce vendredi à Lomé à l’occasion de la 3e journée des qualifications. Menés au score durant l’essentiel de la partie à la suite du but de Assan Ceesay (8e), les Eperviers ont décroché l’égalisation sur la fin par l’intermédiaire du Nîmois Kevin Denkey (83e).

L’histoire retiendra surtout l’absence de Emmanuel Adebayor qui a séché le match en déplorant l’état de la pelouse du stade municipal de Lomé. Et les critiques de l’attaquant étaient fondées. Après la pluie tombée en première période, la pelouse était complètement détrempée si bien qu’un doute a plané sur la tenue de la deuxième période. Rendez-vous mardi en Gambie pour la manche retour entre ces deux équipes qui comptent provisoirement deux points de retard sur l’Algérie et le Bénin qui s’affrontent dans la soirée.

Des regrets pour

le Mali contre

le Burundi

Après deux victoires pour débuter, le Mali a lâché ses premiers points dans les éliminatoires de la Can 2019 en étant tenu en échec chez lui à Bamako par son dauphin le Burundi (0-0), ce vendredi, à l’occasion de la 3e journée des qualifications. Les Aigles ont largement dominé la rencontre, mais ils ont cruellement manqué d’inspiration à l’approche de la surface face à un adversaire volontaire, mais quasiment inoffensif.

Du coup, les occasions ont été rares pour Moussa Maréga et sa bande si ce n’est un but refusé pour hors-jeu à l’attaquant du Fc Porto (27e). Le match a failli basculer dans les dernières minutes lorsque Adama Traoré (Metz) a récolté un penalty généreux, mais Abdoulaye Diaby a totalement déjoué en envoyant sa tentative largement au-dessus du but adverse dans le temps additionnel… Dans la foulée, le centre à ras de terre de Sacko a été repoussé in extremis par le portier burundais. Des ratés que les hommes de Mohamed Magassouba espéreront ne pas regretter par la suite…

En attendant, toujours en tête du groupe C avec 7 points, le Mali conserve 2 unités d’avance sur le Burundi (5 points), mais les deux équipes voient le Gabon, tombeur du Soudan du Sud (3-0), se rapprocher avec 4 points au compteur. La manche retour aura lieu mardi au Burundi et les Maliens vont devoir se méfier…