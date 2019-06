Lors de son premier match amical de préparation pour la Can 2019, le Sénégal a laminé ce mardi une sélection U19 de Murcie (7-0).

Quelques jours à peine après le début du stage à Algorfa (Province-Alicante), le Sénégal jouait ce mardi son premier match amical contre une sélection U19 de Murcie.

Il n’y a pas eu photo entre les deux formations. Les Lions ont en effet survolé les débats avec une victoire finale 7-0.

Pour cette première rencontre, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, en a profité pour offrir du temps de jeu à tout le monde. A la mi-temps au complexe Pinatar Arena Center de Algorfa, le Sénégal menait déjà sur le score de cinq buts à zéro (5-0). Pape Alioune Ndiaye (5e) a ouvert la marque, avant que Mbaye Diagne ne s’offre un triplé (17e Sp, 20e et 25e). Idrissa Gana Guèye a inscrit le cinquième but à la 35e minute de jeu.

Au retour des vestiaires, Aliou Cissé a changé toute son équipe. Moussa Konaté (49e) et Sada Thioub (54e) ont inscrit respectivement les 6e et 7e buts de cette rencontre qui s’est déroulée en présence de la presse et du public.

Les deux onze de départ de Aliou Cissé : 1ère mi-temps : Alfred Gomis-Saliou Ciss-Kalidou Koulibaly-Cheikhou Kouyaté-Moussa Wagué-Gana Guèye-Pape Alioune Ndiaye-Krépin Diatta-Keïta Baldé-Mbaye Diagne-Ismaïla Sarr

2e mi-temps : Abdoulaye Diallo-Lamine Gassama-Salif Sané-Pape Abou Cissé-Youssouf Sabaly-Henri Saivet-Santy Ngom-Sidy Sarr (Alfred Ndiaye 75e)-Sada Thioub-Mbaye Niang-Moussa Konaté

Footsenegal.com