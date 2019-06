Trois arbitres sénégalais, deux centraux et un assistant, ont été sélectionnés pour la Can 2019, informe la Caf, repris par l’Aps. Les centraux sélectionnés sont Maguette Ndiaye et Issa Sy. L’assistant est El Hadj Malick Samba. Djibril Camara, l’autre assistant, n’a pas été finalement retenu.

Djibril Camara sanctionné ?

On peut craindre une sanction si on sait que ce dernier a récemment officié comme assistant lors de la finale retour de la Ligue africaine des Champions. Il avait levé son drapeau pour l’invalidation du but marocain. La rencontre s’était terminée dans une confusion générale après le refus de l’équipe marocaine de rejoindre la pelouse. Mais si l’assistant Camara n’a pas été retenu, ce n’est le cas ni pour l’autre assistant El Hadj Malick Samba ni pour le Gambien Bakary Gassama qui était l’arbitre central de la partie.