Kostadin Papic n’est plus l’entraîneur d’Eswatini. Le technicien serbe, dont le contrat est arrivé à terme en décembre 2019, n’a pas été prolongé. Il a été remplacé par Dominic Kunene.

«L’Association de football d’Eswatini (Efa) a nommé Dominic Kunene sélectionneur de l’Equipe nationale masculine senior (Sihlangu). Il est l’actuel entraîneur des Young Buffaloes et il était l’entraîneur de l’Equipe nationale masculine U20», a communiqué la Fédé­ration sur sa page Facebook.

Dominic Kunene a brillé avec son équipe, les Young Buffa­loes, ces derniers temps. En plus d’avoir été sacré trois fois consécutives en Eswatini Bank Cup et en Smvaf Ingwenyama Cup, le technicien local fait un parcours honorable en championnat avec son club. Ces résultats ont convaincu la Fédé­ration de football d’Eswatini.

Le nouveau sélectionneur fera sa première preuve face au Congo Brazzaville en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Ce sera en mars prochain. Pour ses deux premières sorties en phase aller, Eswatini a perdu 0-3 contre la Guinée-Bissau et 1-4 contre le Sénégal.

Africatopsports