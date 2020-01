Le président de la Confédération africaine de football (Caf) est arrivé hier à Yaoundé. Le patron de la Caf s’est aussitôt exprimé à sa descente d’avion.

Ahmad Ahmad et sa délégation sont arrivés ce lundi à Yaoundé pour une mission de travaille de 3 jours. Ils ont été accueillis à l’aéroport par le président de la Fecafoot, Seidou Mbombo Njoya, et l’ancien Lion Indomptable Samuel Eto’o.

Arrivé à l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen, Ahmad Ahmad a évoqué les raisons de sa visite en terre camerounaise. «Je suis là pour écouter, pas pour donner des leçons (…), mais pour prendre des décisions importantes», a déclaré le Malgache qui tiendra des réunions avec les responsables du Cocan 2021.

Une visite de 3 jours

Le séjour du président de la Caf et de sa délégation va se poursuivre jusqu’au 15 janvier. Il est ainsi attendu au cours de cette visite de Ahmad Ahmad d’importantes annonces et décisions. Elles vont en effet concerner le Chan 2020 et la Can 2021.

Le Cameroun devrait vivre une cruciale semaine footballistique. Une délégation de la Caf évaluera l’avancée des travaux relatifs à l’organisation de ces deux compétitions qui pourrait être retirée au pays de Paul Biya, selon certaines sources.

Notons que pour cette énième visite d’inspection en terre camerounaise, la Caf n’a pas lésiné sur les moyens et a fait les choses en grand. D’éminentes personnalités du football africain ont accompagné le président de l’instance faîtière continentale pour ce travail important pour la bonne organisation des deux compétitions de sélections phare sur le continent.

Dans cette délégation, il y a d’anciens footballeurs africains, à l’instar de Samuel Eto’o, Daniel Amokachi, Anthony Baffoe (actuel secrétaire de la Caf). Il y aussi des présidents de fédération et responsables de club comme Moïse Katumbi, Cons­tant Omari…

Rappelons que c’est la deuxième visite au Cameroun de Ahmad en un an, après celle d’octobre 2018. Cette dernière a résulté sur le retrait de l’organisation de la Can 2019 au pays.

La délégation de la Caf au Cameroun : Ahmad Ahmad (Madagascar), Djamel Belmadi (Algérie), Moïse Katumbi (Rd Congo), Samuel Eto’o (Came­roun), Mohamed Ahmed Bakeer (Egypte), Abdelmounaim Bah (Maroc), Anthony Baffoe (Ghana), Samson Adamu (Nigeria), Wallace John Karia (Tanzanie), Ahmed Mohamed Osman (Egypte), Justin Tagouh (Cameroun), Gustavo Ndong (Guinée Equatoriale), Owofen Daniel Amokachi (Nigeria), Hego Ouattara (Côte d’Ivoire), Hédi Hamel (France), Constant Omari (Rd Congo), Hamidou Djibrilla Hima (Niger).